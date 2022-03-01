У Шостці поліцейські викрили магазинного крадія

Про крадіжку з магазину одягу правоохоронцям стало відомо з соціальної мережі. Власниця крамниці виклала в Інтернет запис з камери відеонагляду, де видно як один з відвідувачів скоює крадіжку вподобаного товару.
Переглянувши відео, дільничні офіцери поліції впізнали зловмисника.
Ним виявився неодноразово судимий за майнові злочини 44-річний шосткинець. Його розшукали.
Викрадену річ він вже носив. Тож йому довелося відшкодовувати власникам повну вартість завданого збитку.
Наразі діям зловмисника надається відповідна правова оцінка.
Поліція Сумщини