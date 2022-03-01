Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:23129

На Сумщині, підірвавшись на розтяжці, загинув чоловік

У громадах Сумщини залишається дуже багато розтяжок, мінувань. Про це у відеозверненні розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, заміновані поля, узбіччя доріг. У Тростянці замінували цвинтар, пише Суспільне.

"На жаль, загинув один місцевий мешканець, який йшов вулицею, узбіччям дороги — й там нарвався на розтяжку. Також собака врятував життя своїй хазяйці: побіг вперед — і потрапив у розтяжку — підірвався", — говорить він.

Також сапери обстежили залізничну ділянку Тростянець-Харків та розблокували її. Працюють сапери і на ділянці Тростянець − Боромля − Суми, а потім відпрацюють ділянку Суми − Білопілля. За інформацією Дмитра Живицького, після перевірки на безпечність залізничного сполучення, його запустять для доставки товарів, гуманітарної допомоги та пасажирського сполучення.

Питанням щодо розмінувань території Тростянецької та Боромлянської громад, звільнення їх від розтяжок, артилерійських снарядів, які не підірвались, схронів зі зброєю займаються фахівці Державної служби з питань надзвичайних ситуацій, відповідний підрозділ бригади територіальної оборони, підрозділи ЗСУ.

Людей просять не відкривати техніку, залишену російськими військовими. У ній можуть бути боєкомплекти.

 
Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Статьи

Без паніки: як вижити локальному бізнесу в умовах війни?
Сегодня 14:52
Між похоронами, бомбами й весіллями. Як виживає місто-герой Охтирка
Сегодня 14:28
Как сумчане пробивались из обстреливаемого города до "зеленых" коридоров
Сегодня 13:57
ЮНІСЕФ разом із Мінсоцполітики розпочали програму допомоги
Сегодня 11:25
Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
Сегодня 09:12
Марина Стрілецька: «Працюю у Швейцарії, але будь-якої миті готова повернутися до України»
Вчера 13:42
Як діяти роботодавцю під час воєнного стану
Вчера 12:28
Служба зайнятості Сумщини пропонує навчання та підвищення кваліфікації
29.03.2022 22:14
Компанії, які продовжують працювати у воєнний час. Повний список і нові графіки роботи на top20.ua
29.03.2022 19:02
Компенсація витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб
27.03.2022 11:29
Подбайте про безпечне листування у месенджерах
27.03.2022 10:50
Особливості обслуговування клієнтів служби зайнятості Сумщини під час воєнного стану
26.03.2022 13:52
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.