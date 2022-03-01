На Сумщині, підірвавшись на розтяжці, загинув чоловік У громадах Сумщини залишається дуже багато розтяжок, мінувань. Про це у відеозверненні розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, заміновані поля, узбіччя доріг. У Тростянці замінували цвинтар, пише Суспільне.

"На жаль, загинув один місцевий мешканець, який йшов вулицею, узбіччям дороги — й там нарвався на розтяжку. Також собака врятував життя своїй хазяйці: побіг вперед — і потрапив у розтяжку — підірвався", — говорить він.

Також сапери обстежили залізничну ділянку Тростянець-Харків та розблокували її. Працюють сапери і на ділянці Тростянець − Боромля − Суми, а потім відпрацюють ділянку Суми − Білопілля. За інформацією Дмитра Живицького, після перевірки на безпечність залізничного сполучення, його запустять для доставки товарів, гуманітарної допомоги та пасажирського сполучення.

Питанням щодо розмінувань території Тростянецької та Боромлянської громад, звільнення їх від розтяжок, артилерійських снарядів, які не підірвались, схронів зі зброєю займаються фахівці Державної служби з питань надзвичайних ситуацій, відповідний підрозділ бригади територіальної оборони, підрозділи ЗСУ.

Людей просять не відкривати техніку, залишену російськими військовими. У ній можуть бути боєкомплекти.