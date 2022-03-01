У сумській "Тенісній академії" розповіли, де тренуються їхні вихованці 80% вихованців сумської "Тенісної академії" виїхали із Сум через гуманітарні евакуаційні коридори. Про це повідомив директор "Тенісної академії" Ігор Смертяк.

В італійському Ріміні тренується нині 13-річний Матвій Лемішко. В Італії також і 13-річна Софія Гриценко, а 14-річна Катерина Соловей – у Болгарії. Після перегляду рівня тенісистів, усі вони потрапили до збірних команд, пише Суспільне.

Вихованець сумської "Тенісної академії" Матвій Лемішко

Артур та Валерія Наумови тренуються в Берліні, Заріна Парамей також у Німеччині. Також вихованці "Тенісної академії" виїхали до Польщі і заходу України.

Для тих, хто залишився, найближчим часом поновлять тренування. Перше тренування заплановане на наступному тижні. А 2-3 травня відбудеться набір дітей віком від 5 до 8 років.

Вихованка "Тенісної академії" Єлизавета Довгопол

Тренування у Сумах відвідує Єлизавета Довгопол. У місті також залишився Деніс Тарасенко, який згодом почне тренування.

Щодо колективу "Тенісної академії", то, за словами Ігоря Смертяка, з перших днів війни по районах міста організували допомогу пенсіонерам та людям з інвалідністю, забезпечують їх продуктами та всім необхідним. Крім того, працівники "Тенісної академії" задіяні на розвантаженні та пакуванні гуманітарної допомоги.