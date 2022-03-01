Обережно: українцям приходять листи з програмою, яка викрадає паролі та файли Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка працює при Держспецзв’язку, виявила масове розповсюдження серед громадян України та вітчизняних організацій електронних листів з темою "Нова програма для запису в журнал".

Текст електронного листа містить повідомлення, начебто, від Міністерства освіти та науки України щодо "електронних навчальних журналів", а також посилання на "програму" та пароль на архів.

У разі відкриття архіву та запуску EXE-файлу, комп'ютер буде уражено шкідливою програмою, яку, за сукупністю ознак (незважачи на деякі відмінності), класифіковано як MarsStealer.

Це - шкідлива програма-стілер, основним функціоналом якої є збір інформації про комп'ютер, викрадення аутентифікаційних даних з інтернет-браузерів, плагінів крипто-гаманців, програм багатофакторної аутентифікації, викрадення файлів, а також завантаження і запуск виконуваних файлів і виготовлення знімку екрану.

У разі виявлення вказаного повідомлення просимо не відкривати файлів та негайно повідомити про це на пошту cert@cert.gov.ua.

Детальніше про інцидент та індикатори компрометації – на сайті CERT-UA: https://cert.gov.ua/article/38606

Джерело: Центр протидії дезінформації при РНБО України