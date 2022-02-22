У Глухові поліцейські повернули власнику викрадений велосипед

Про крадіжку велосипеда в поліцію повідомив власник. Чоловік розповів, що залишив двоколісний біля торговельної точки, а повернувшись назад виявив його зникнення.
Переглянувши відеозапис з зовнішньої камери відеонагляду магазину, поліцейські впізнали зловмисника.
Ним виявився неодноразово судимий за майнові злочини 48-річний глухівчанин, у якого «за плечима» 22 роки перебування в місцях позбавлення волі.
Правоохоронці навідалися до нього за місцем мешкання, де й знайшли викрадений велосипед.
Транспорт вже повернутий власнику. Діям зловмисника буде надана відповідна правова оцінка.
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