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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:34199

У Глухові поліцейські повернули власнику викрадений велосипед

Завдяки встановленій біля крамниці камері відеонагляду, правоохоронці швидко встановили крадія велосипеда.

Про крадіжку велосипеда в поліцію повідомив власник. Чоловік розповів, що залишив двоколісний біля торговельної точки, а повернувшись назад виявив його зникнення.

Переглянувши відеозапис з зовнішньої камери відеонагляду магазину, поліцейські впізнали зловмисника.

Ним виявився неодноразово судимий за майнові злочини 48-річний глухівчанин, у якого «за плечима» 22 роки перебування в місцях позбавлення волі.

Правоохоронці навідалися до нього за місцем мешкання, де й знайшли викрадений велосипед.

Транспорт вже повернутий власнику. Діям зловмисника буде надана відповідна правова оцінка.

Право Кража
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