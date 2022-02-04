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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:11338

Приватні пасажироперевезення: які маршрути працюють 31 березня в Сумах

Актуальна інформація на 31 березня.

У Сумах у четвер, 31 березня, працюють такі маршрути для перевезення мешканців громади:

маршрут № 2 - 5 одиниць транспорту;

маршрут № 3 - 2 одиниці транспорту;

маршрут № 5 - 6 одиниць транспорту;

маршрут № 7 - 4 одиниці транспорту;

маршрут № 8 - 2 одиниці транспорту;

маршрут № 10 - 7 одиниць транспорту;

маршрут № 11 - 2 одиниці транспорту;

маршрут № 12 - 4 одиниці транспорту;

маршрут № 13 - 8 одиниць транспорту;

маршрут № 17А - 4 одиниці транспорту;

маршрут № 18 - 4 одиниці транспорту;

маршрут № 19 - 5 одиниць транспорту;

маршрут № 20 - 6 одиниць транспорту;

маршрут № 21 - 4 одиниці транспорту;

маршрут № 51 - 2 одиниці транспорту;

маршрут № 52 - 3 одиниці транспорту;

маршрут № 56 - 4 одиниці транспорту;

маршрут № 60 - 4 одиниці транспорту;

маршрут № 61 - 5 одиниць транспорту.

Экономика Маршрутки
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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