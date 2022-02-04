Приватні пасажироперевезення: які маршрути працюють 31 березня в Сумах Актуальна інформація на 31 березня.

У Сумах у четвер, 31 березня, працюють такі маршрути для перевезення мешканців громади: маршрут № 2 - 5 одиниць транспорту; маршрут № 3 - 2 одиниці транспорту; маршрут № 5 - 6 одиниць транспорту; маршрут № 7 - 4 одиниці транспорту; маршрут № 8 - 2 одиниці транспорту; маршрут № 10 - 7 одиниць транспорту; маршрут № 11 - 2 одиниці транспорту; маршрут № 12 - 4 одиниці транспорту; маршрут № 13 - 8 одиниць транспорту; маршрут № 17А - 4 одиниці транспорту; маршрут № 18 - 4 одиниці транспорту; маршрут № 19 - 5 одиниць транспорту; маршрут № 20 - 6 одиниць транспорту; маршрут № 21 - 4 одиниці транспорту; маршрут № 51 - 2 одиниці транспорту; маршрут № 52 - 3 одиниці транспорту; маршрут № 56 - 4 одиниці транспорту; маршрут № 60 - 4 одиниці транспорту; маршрут № 61 - 5 одиниць транспорту.