У Сумах поліцейські вилучили заборонений у воєнний час алкоголь

Майже сто пляшок пива різного об'єму вилучили дільничні офіцери поліції в одному із магазинів обласного центру. Власники попри заборону продовжували реалізовувати спиртне.
У підприємців вилучили близько 100 пляшок з пивом об'ємом 0,5 і 1,2 літри, що становить більш ніж 100 літрів.
На власників магазину склали адміністративний протокол. Їм загрожує штраф від чотирьохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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