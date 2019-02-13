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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:44329

У Сумах поліцейські вилучили заборонений у воєнний час алкоголь

Поліцейські нагадують: продаж алкоголю на території області в період воєнного часу заборонено

Майже сто пляшок пива різного об'єму вилучили дільничні офіцери поліції в одному із магазинів обласного центру. Власники попри заборону продовжували реалізовувати спиртне.

У підприємців вилучили близько 100 пляшок з пивом об'ємом 0,5 і 1,2 літри, що становить більш ніж 100 літрів.

На власників магазину склали адміністративний протокол. Їм загрожує штраф від чотирьохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Право Алкоголь
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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