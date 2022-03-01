Викрадення людини та артобстріл КПП на Сумщині - розпочато кримінальні провадження За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури розпочато кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, військовослужбовці збройних сил російської федерації в порушення вимог Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 30 березня 2022 року незаконно затримали та у подальшому примусово вивезли з території України 42-річного мешканця с. Рижівка Білопільської об’єднаної територіальної громади.

Разом з тим, того ж дня військові російської федерації здійснили артилерійський обстріл території прикордонного контрольно-пропускного пункту «Рижівка», який знаходиться на кордоні. Характер та ступінь руйнувань наразі встановлюються. Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

Проведення досудового розслідування доручено слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області.