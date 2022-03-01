У Сумах побільшає комунального транспорту

Починаючи з четверга, 31 БЕРЕЗНЯ, з періодичністю 1 раз на годину на лінії працюватиме автобус за маршрутом #64 А "Центр - Добровільна". Разом з тим пасажири можуть скористатися тролейбусними маршрутом #1, який обслуговуватимуть 2 (два) тролейбуси за скороченим маршрутом "Хіммістечко - Автовокзал" (інтервал руху - кожні 35 хвилин).
Час роботи: з 7:00 до 17:00
Усі актуальні маршрутни та напрямки комунального транспорту можна переглянути ТУТ
https://www.facebook.com/736087446582551/posts/1813405932184025/
Відстежити переміщення тролейбусів та автобусів на лінії можна у режимі оn-line ТУТ
http://gps.sumy.ua.
"Гаряча" лінія 0504056060.