У Сумах побільшає комунального транспорту КП СМР "Електроавтотранс" продовжує відновлювати роботу комунального транспорту по м. Суми.

Починаючи з четверга, 31 БЕРЕЗНЯ, з періодичністю 1 раз на годину на лінії працюватиме автобус за маршрутом #64 А "Центр - Добровільна". Разом з тим пасажири можуть скористатися тролейбусними маршрутом #1, який обслуговуватимуть 2 (два) тролейбуси за скороченим маршрутом "Хіммістечко - Автовокзал" (інтервал руху - кожні 35 хвилин).

Час роботи: з 7:00 до 17:00

Усі актуальні маршрутни та напрямки комунального транспорту можна переглянути ТУТ

https://www.facebook.com/736087446582551/posts/1813405932184025/

Відстежити переміщення тролейбусів та автобусів на лінії можна у режимі оn-line ТУТ

http://gps.sumy.ua.

"Гаряча" лінія 0504056060.