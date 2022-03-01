У Сумах розпочався місячник благоустрою На території Сумської міської територіальної громади проведуть місячник з благоустрою.

Члени виконавчого комітету ухвалили рішення про проведення загальноміського місячника з благоустрою.

Так, з метою забезпечення належного санітарного стану та благоустрою території, ліквідації несанкціонованих звалищ сміття виконавчий комітет міської ради вирішив провести загальноміське прибирання на території громади в період з 28 березня по 22 квітня, дні загальноміської толоки рішенням встановлені – 14, 15, 16, 21 та 22 квітня.

Згідно рішення департамент інфраструктури міста має вжити заходів із наведення належного санітарного стану під час проведення загальноміського місячника з благоустрою на території міської територіальної громади і забезпечити організацію проведення загальноміського місячника з благоустрою управителями багатоквартирних будинків та об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, розташованими на території міста Суми.

Управління освіти і науки та управління охорони здоров’я також повинні забезпечити організацію проведення загальноміського місячника з благоустрою навчальними закладами і закладами охорони здоров’я розташованими на території Сумської міської територіальної громади.

Департамент забезпечення ресурсних платежів має забезпечити проведення загально міського місячника з благоустрою на об’єктах комунальної власності, де відсутні суб’єкти господарювання.

Окрім того проведення загальноміського прибирання, за рішенням виконкому, мають провести і на території старостинських округів.

Під час прибирання території громади департамент інфраструктури міста повинен організувати роботу КП «Шляхрембуд» щодо очищення доріг та тротуарів від дорожнього змету та листя.