У Сумах розпочався місячник благоустрою

Члени виконавчого комітету ухвалили рішення про проведення загальноміського місячника з благоустрою.
Так, з метою забезпечення належного санітарного стану та благоустрою території, ліквідації несанкціонованих звалищ сміття виконавчий комітет міської ради вирішив провести загальноміське прибирання на території громади в період з 28 березня по 22 квітня, дні загальноміської толоки рішенням встановлені – 14, 15, 16, 21 та 22 квітня.
Згідно рішення департамент інфраструктури міста має вжити заходів із наведення належного санітарного стану під час проведення загальноміського місячника з благоустрою на території міської територіальної громади і забезпечити організацію проведення загальноміського місячника з благоустрою управителями багатоквартирних будинків та об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, розташованими на території міста Суми.
Управління освіти і науки та управління охорони здоров’я також повинні забезпечити організацію проведення загальноміського місячника з благоустрою навчальними закладами і закладами охорони здоров’я розташованими на території Сумської міської територіальної громади.
Департамент забезпечення ресурсних платежів має забезпечити проведення загально міського місячника з благоустрою на об’єктах комунальної власності, де відсутні суб’єкти господарювання.
Окрім того проведення загальноміського прибирання, за рішенням виконкому, мають провести і на території старостинських округів.
Під час прибирання території громади департамент інфраструктури міста повинен організувати роботу КП «Шляхрембуд» щодо очищення доріг та тротуарів від дорожнього змету та листя.
Також, рішенням ухвалено, що сміття, яке вивозитиметься з об’єктів благоустрою прийматиме КП «Чисте місто. Підприємство візьме участь у проведенні загальноміського місячника з благоустрою та днів толоки на території громади та безоплатно проводитиме захоронення відходів на полігоні по складуванню твердих побутових відходів (на території Верхньосироватської сільскої ради Сумського району), а також забезпечить безоплатне приймання гілля та листя на тимчасовий майданчик для складування рослинних відходів, що розташований за адресою вул. М. Лукаша, 75.
Координація по визначенню місць щодо участі у місячнику з благоустрою політичних партій, громадських формувань, волонтерів, депутатських фракцій та громадян здійснюється за телефонами: 700-602, 700-593.
СМР