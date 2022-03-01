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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:17

Російські окупанти замінували територію Сумщини мінами ПОМ-3 «Медальйон»

У Харківській та Сумській областях зафіксовано випадки використання новітніх російських протипіхотних мін із сейсмічним датчиком.

Міна ПОМ-3 оснащується спеціальним електронним блоком, який відповідає за обробку сигналів із сейсмічного датчика цілі та управління бойовою частиною.
 
Блок електроніки приймає сигнали про вібрації ґрунту під міною і порівнює їх із наявними в пам'яті сигнатурами. Якщо вібрації схожі на ті, що викликані кроками людини, а також мають достатню амплітуду, що свідчить про наближення, дається команда на спрацювання бойової частини, яка вилітає на висоту близько 1-1,5 м і вибухає.
 
Міни ПОМ-3 «Медальйон» виробляються лише у Росії.
 
Якщо побачите таку міну – у жодному разі не підходьте близько, не підпускайте інших осіб та повідомте представників Національна поліція України або представників інших силових структур України.
 
Генштаб ЗСУ
Общество
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