Ситуація в Тростянецькій громаді після звільнення від російських окупантів Повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Продовжуємо надавати гуманітарну допомогу, екстрену медичну допомогу, ліки. Спрямовуємо до громади все необхідне. Тростянчан, які через бойові дії були позбавлені власного житла, ми евакуювали до обласного центру. Людям надана необхідна допомога, вони розселені по гуртожитках.

Надаємо медичну допомогу тим жителям Тростянця, які цього потребують. В Тростянець спрямували автомобілі екстреної допомоги з інших громад. Також додатково два автомобілі екстренки їдуть на Сумщину із-закордону, як гуманітарна допомога. Ці автомобілі ми передамо для Центру екстреної медичної допомоги Тростянця, щоб люди мали можливість вчасно отримувати медичні послуги.

У Тростянці встановлено два комплекти обладнання Starlink, один із них розташовуємо у приміщенні поліції, інший — в пункті видачі гуманітарної допомоги, там також працюватиме генератор. І люди приходячи за гуманітарною допомого., зможуть зарядити свої телефони і під’єднатись до супутникового зв’язку.

Мій заступник з питань цифровізації і зв’язку Андрій Бірюков займається питанням відновленням мобільного зв’язку. Перші вежі вже були запущені в роботу, уже частково є мобільний зв’язок та інтернет. Зараз запускаємо в роботу ще 15 веж мобільного зв’язку на території Тростянецької та Боромлянської громад, щоб у людей був зв’язок та мобільний інтернет.

Мій заступник Олег Клименчуков наразі займається питанням відновлення залізничної інфраструктури, транспортного сполучення в області. У нас ціль номер один — відновити залізничне сполучення хоча б на території східної половини області. Над цим питанням ми активно співпрацюємо з керівництвом Укрзалізниці та Південної залізниці. Сьогодні Укрзалізниця є нашим надійним партнером. Із керівництвом Сумської дільниці Південної залізниці було оглянуто станцію Боромля і домовлено про часткове відновлення залізничного сполучення, як вантажного, так і пасажирського, щоб люди могли пересуватись залізницею хоча б для початку територією Сумської та Харківської областей.

Тож будуть відновлені колії, здійснюватиметься перевірка щодо можливих замінувань колій та вокзалу.

Питанням щодо розмінувань території Тростянецької та Боромлянської громад, звільнення їх від розтяжок, артилерійських снарядів, які не підірвались, схронів зі зброєю, займаються фахівці Державної служби з питань надзвичайних ситуацій, і відповідний підрозділи бригади територіальної оборони, і підрозділи ЗСУ.

Наше спільне завдання — зробити територію громади безпечною. Але є велике прохання до населення — не відкривати техніку, залишену російськими військовими, пошкоджену техніку. Бо ній може бути боєкомплекти, які можуть нести небезпеку мирним жителям.

Щодо роботи комунальних служб

Ми працюємо з енергетиками, електриками, газовиками. І мій радник Роман Гученко виїжджав у місця пошкодження газових мереж, зробив відповідні фото. Вони вже в газовиків, які планують роботу щодо стовідсоткового відновлення газопостачання Тростянецької та Боромлянської громад. Продовжується відновлення електропостачання.

Також з обласного резервного фонду ми виділяємо на Тростянецьку громаду шифер, щоб перекрити дахи, плівку, якщо необхідно, скло. Щоб швидко відновити будинки і люди могли їх повернутися до них жити.

Щодо забезпечення лікарняних закладів

У Тростянці було відкрито пункт надання медичної допомоги. Тростянецька лікарня буде обстежена саперами й вибухотехніками. Поки що на її території перебувати небезпечно і вона через обстріли ще непридатна для приймання хворих. Тому хворих доставляють у лікарні Охтирки, Сум чи Полтави.

Сьогодні уся наша команда працює над тим, щоб відновити повністю життєдіяльність в Тростянці, Боромлі, населених пунктах Краснопільської та Лебединської громад.

Робимо все необхідне, щоб люди були зі світлом, опаленням, водою, мали зв'язок, продукти харчування та кваліфіковану медичну допомогу.