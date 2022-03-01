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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 20:56266

Як мешканцям Сумської міської територіальної громади отримати гуманітарну допомогу

Для визначення можливості в отриманні гуманітарної допомоги необхідно зателефонувати до департаменту соціального захисту населення.

Телефони:

 
050-407-83-84
050-407-81-99
050-407-80-02
050-407-81-27
 
Хто може отримати гуманітарну допомогу:
 
одинокі та одинокопроживаючі особи похилого віку;
 
малозабезпечені сім’ї, які перебувають на обліку в департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради;
 
багатодітні сім’ї, які перебувають на обліку в департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради;
 
сім’ї, в яких виховуються діти з інвалідністю, та сім’ї з особами з інвалідністю з дитинства;
 
внутрішньо переміщені особи;
 
опікуни, під опікою яких перебувають недієздатні повнолітні особи.
 
Гуманітарна допомога може надаватися за напрямками:
 
продуктові набори;
 
засоби гігієни;
 
підгузки;
 
дитяче харчування.
 
Продовольчий набір комплектується з наявних продуктів, без обов’язкового переліку.
 
Особи, що є: одинокими, похилого віку, мають інвалідність, не пересуваються поза межами житлового приміщення, можуть звертатися за отриманням підтримки до Сумського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня» або допомогу буде доставлено волонтерами та соціальними працівниками.
СМР
Общество
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