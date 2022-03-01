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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 20:45238

Кількість комунального транспорту у Сумах збільшиться

З середи, 30 березня, КП "Електроавтотранс" відновлює роботу тролейбусного маршруту № 7 та автобусного № 59А.

Перший обслуговуватимуть 4 тролейбуси, що курсуватимуть за частково зміненою схемою: зупинка "Школа № 26" - вул. Харківська - Центральний ринок - вул. Горького - вул. Металургів - до зупинки "вул. Машинобудівників" (друга зупинка після з'їзду з Курського мосту), без заїзду на зупинку "Центролит".

На другому маршруті працюватимуть 2 транспортні засоби з інтервалом руху 30 хвилин.

Нагадаємо, після тривалої перерви у роботі, що зумовлена воєнним станом, починаючи з понеділка, 28 березня, комунальний транспорт відновив перевезення пасажирів за деякими маршрутами (схеми руху окремих частково змінені).

Враховуючи об'єктивні обставини (зміни у схемах маршрутів тощо), транспорт тимчасово курсує поза розкладом з інтервалом руху 30-60 хвилин.

Відстежувати переміщення тролейбусів та автобусів на лінії у режимі онлайн можна тут: http://gps.sumy.ua.

Час роботи транспорту: з 7:00 до 17:00

Профільна служба КП  "Електроавтотранс" працює над тим, аби відновити роботу тролейбусів та автобусів за максимальною кількістю напрямків.
У найближчих планах -  Баранівка, Добровільна та тролейбусний маршрут № 18 (зі змінами).

Нагадаємо, на час дії воєнного стану проїзд у комунальному громадському транспорті безплатний.

Общество
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