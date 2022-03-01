На Сумщині попрощалися із Філіпом Артамоновим, який після обстрілів рашистів помер у лікарні

Про це Суспільному розповів його товариш Максим Ольховик.
"Він сам з Сироватки, – розповідає Максим, – В той день на ферму потрібно було щось віднести або забрати. Був звичайний день. Він прийшов, і почався артобстріл. Потрапив снаряд недалеко від нього і дуже його травмував".
Із пораненнями чоловіка відвезли до лікарні. За словами медиків, стан був вкрай важкий: одне око втрачене, також сильно поранена голова. "Його одразу прооперували, – згадує Максим, – Ми якраз шукали момент, щоб його доправити кудись в клініку для реабілітації, тому що ми розуміємо, що такі наслідки – значні, і реабілітація коштує дуже великих грошей, сил і часу. Ми розуміли, що потрібно вирішувати це питання вже зараз. Знайшли контакти, нам запропонували в Києві, в Польщі декілька клінік".
Через критичний стан пораненого, перевозити його не можна було - хлопець перебував у комі. "Лікарі не давали гарантій, але сильний, молодий організм - сподівались, що все обійдеться», - каже Максим. За життя пораненого медики боролися майже тиждень. 27 березня стало відомо, що хлопець помер.
"Потрібно це задокументувати, тому що це – злочин проти мирного населення", - додає Максим Ольховик. Чи будуть рідні загиблого документувати загибель чоловіка як воєнний злочин – поки невідомо. У нього залишились дружина та мати.