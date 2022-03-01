На Сумщині попрощалися із Філіпом Артамоновим, який після обстрілів рашистів помер у лікарні В лікарні на Сумщині від поранення помер місцевий мешканець Філіп Артамонов. Чоловік, якому було трохи за 20, отримав важкі травми під час артилерійського обстрілу Верхньої Сироватки.

Про це Суспільному розповів його товариш Максим Ольховик.

"Він сам з Сироватки, – розповідає Максим, – В той день на ферму потрібно було щось віднести або забрати. Був звичайний день. Він прийшов, і почався артобстріл. Потрапив снаряд недалеко від нього і дуже його травмував".

Із пораненнями чоловіка відвезли до лікарні. За словами медиків, стан був вкрай важкий: одне око втрачене, також сильно поранена голова. "Його одразу прооперували, – згадує Максим, – Ми якраз шукали момент, щоб його доправити кудись в клініку для реабілітації, тому що ми розуміємо, що такі наслідки – значні, і реабілітація коштує дуже великих грошей, сил і часу. Ми розуміли, що потрібно вирішувати це питання вже зараз. Знайшли контакти, нам запропонували в Києві, в Польщі декілька клінік".

Через критичний стан пораненого, перевозити його не можна було - хлопець перебував у комі. "Лікарі не давали гарантій, але сильний, молодий організм - сподівались, що все обійдеться», - каже Максим. За життя пораненого медики боролися майже тиждень. 27 березня стало відомо, що хлопець помер.

"Потрібно це задокументувати, тому що це – злочин проти мирного населення", - додає Максим Ольховик. Чи будуть рідні загиблого документувати загибель чоловіка як воєнний злочин – поки невідомо. У нього залишились дружина та мати.