Шосткинська ОТГ: рятувальники приборкали загоряння сухостою 28 березня о 17:52 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння сухої рослинності по вул. Спаська у смт Вороніж, що на Шосткинщині.

На виклик було направлено відділення 31-го державного пожежно-рятувального поста.

На момент прибуття вогнеборців, полум’ям було охоплелено 2 га залишків сухої трави. Існувала загроза поширення вогню на 3 господарчі споруди. О 18:12 пожежу вдалося ліквідувати, а о 18:25 за допомогою первинних засобів пожежогасіння, загоряння ліквідували.

За попередніми даними, причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.

Шановні громадяни, рятувальники закликають вас не поворкувати виникнення пожеж на відкритих територіях, адже це вкрай не безпечно! Бережіть себе, своє життя та довкілля!