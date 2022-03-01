Дмитро Живицький про вчорашній авіаналіт у Сумському районі: "Били по елеватору і підстанції" Передмістя Сум періодично потрапляє під ворожі удари – як артилерією, так і авіацією.

Вчора знову відбувся авіаналіт на територію Сумського району. «Були скинуті бомби на Сумський район, - уточнив голова військової адміністрації Дмитро Живицький. – Били по елеватору, де зберігається зерно. Також – по електричній підстанції. Є пошкодження, є руйнування. Літаки активно кружляли й над Сумами – була загроза бомбардування обласного центру».

Голова Сумської ОВА ще раз нагадав: коли оголошується повітряна тривога, це означає, що з території рф, Криму або Білорусі піднімаються літаки, які летять у нашому напрямку. Або ж – балістичні чи крилаті ракети, які невідомо куди «прилетять». Тож при повітряній тривозі слід обов’язково спускатися у безпечне місце – бомбосховище чи підвали будівель. «Навчіть цьому і дітей, які з настанням тепла, стали більше гуляти на вулиці!» – наголосив Дмитро Живицький.