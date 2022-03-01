На Охтирщині вогнеборці ліквідували загоряння гаражу та легкового автомобіля 28 березня о 22:55, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння гаражу по вул. Березова в с. Пилівка, що на Охтирщині.

На місце події було направлено черговий караул 14-ї державної пожежно-рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено покрівлю та перекриття гаражу на площі до 8 кв. м, легковий автомобіль ВАЗ «21043», що стояв в середині. Утворилась загроза подальшого поширення вогню на решту споруди та житловий будинок розташований поруч.

О 23:25 загоряння локалізували, а о 00:02 – витративши на гасіння майже 2 тонни води, повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 1 одиницю спеціальної техніки та 5 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.