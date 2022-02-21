Окупанти вбили 30-річного жителя Боромлі За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, військовослужбовці збройних сил російської федерації, застосовуючи засоби, які заборонені міжнародним правом, позбавили життя 30-річного жителя с. Боромля Охтирського району. Про зникнення чоловіка його рідні повідомили ще 12 березня 2022 року. Після звільнення селища від російських військ 28 березня тіло зниклого зі слідами насильницької смерті виявлено поблизу ретрансляційної вишки за 2 км від с. Боромля в напрямку м. Тростянець.

Досудове розслідування доручено слідчим відділення поліції #1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області.