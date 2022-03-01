У Сумах виявили контрафактних цигарок майже на 20 тисяч гривень

Правоохоронці у рамках проведення комплексу заходів з протидії кримінальним правопорушенням у сфері обігу спирту, лікеро-горілчаних та тютюнових виробів викрили чоловіка, який займався незаконним продажем сигарет.
У ході перевірки поліцейські встановили, що мешканець обласного центру займався продажем тютюнових виробів, не маючи ліцензії.
У порушника вилучили близько 12 блоків сигарет на суму близько 20 000 гривень.
Відносно чоловіка працівники поліції склали протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 164 КУпАП «Порушення порядку провадження господарської діяльності».