Поліція Охтирщини протидіє домашньому насильству

Під час несення служби поліцейські отримали повідомлення про домашнє насильство.
Прибувши на місце події правоохоронці з’ясували, що між подружжям виник конфлікт, у ході якого чоловік почав бити жінку.
Потерпілу з тілесними ушкодженнями поліцейські доставили до лікарні.
У подальшому діям кривдника буде надана відповідна правова оцінка.
Поліція Охтирщини нагадує, що правовий режим воєнного стану не звільняє від відповідальності за вчинення правопорушень.
Працівники поліції і далі продовжують патрулювання території обслуговування, миттєво реагуючи на звернення громадян.