Поліція Охтирщини протидіє домашньому насильству Охтирські правоохоронці продовжують допомагати громадянам.

Під час несення служби поліцейські отримали повідомлення про домашнє насильство.

Прибувши на місце події правоохоронці з’ясували, що між подружжям виник конфлікт, у ході якого чоловік почав бити жінку.

Потерпілу з тілесними ушкодженнями поліцейські доставили до лікарні.

У подальшому діям кривдника буде надана відповідна правова оцінка.

Поліція Охтирщини нагадує, що правовий режим воєнного стану не звільняє від відповідальності за вчинення правопорушень.

Працівники поліції і далі продовжують патрулювання території обслуговування, миттєво реагуючи на звернення громадян.