У районі ЧАЕС горять понад 10 тисяч гектарів лісів: рашисти блокують роботу пожежників Через атаки росії та бойові дії горить понад 10 тисяч гектарів лісів, зафіксовано 31 пожежу.

Це загрожує радіацією Україні, Білорусі та країнам Європи. Контроль та гасіння пожеж неможливі через захоплення зони відчуження російськими військами. росіяни не дозволяють зупинити катастрофу, атакуючи українців.

Пожежі спричинюють підвищений рівень радіоактивного забруднення повітря.

Через вітряну та суху погоду інтенсивність і площа пожеж збільшаться, що може спричинити надмасштабні пожежі, з якими важко впоратися навіть у мирний час. Полум’ям можуть бути охоплені сховища відпрацьованого ядерного палива та сховища ядерних відходів, які знаходяться на території Чорнобильської зони

Попередити катастрофічні наслідки можна лише шляхом негайної деокупації російськими військами території.

Джерело: уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова