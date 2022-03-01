У Лебедині, приборкуючи загоряння сухої рослинності, рятувальники відвернули небезпеку від житлового сектору 26 березня об 11:55 до Служби порятунку «101» надійшла інформація пожежу на відкритій території по вул. Засумській у м. Лебедин.

На гасіння прибуло відділення 5-ї державної пожежно-рятувальної частини. Як було встановлено, загорілася суха рослинність на значній площі. Поривами вітру вогонь стрімко поширювався у бік житлового сектору. О 12:12 небезпеку відвернули, локалізувавши пожежу на площі близько 2 га. А о 13:20 загоряння остаточно ліквідували. За попередніми висновками, припустима причина – необережне поводження з вогнем невстановленої особи. Вкотре закликаємо громадян включити здоровий глузд та не випалювати траву! Не допомагайте ворогові нищіти нашу Батьківщину! Головне управління ДСНС України у Сумській області