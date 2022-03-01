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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:34101

У Сумах в дачному кооперативі сталася пожежа

26 березня о 16:40 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про пожежу на території одного із дачних кооперативів.

Телефонували жителі вул. Героїв Крут, які виявили загоряння. На гасіння прибуло відділення 2-ї державної пожежно-рятувальної частини. Як було встановлено, вогонь охопив вагончик, який експлуатувався як господарча споруда, сіно, дрова та залишки сухої рослинності. Виникла загроза для розташованого поруч дачного будинку. О 17:03 пожежу локалізували, відвернувши небезпеку від будівлі. А о 17:36 загоряння остаточно ліквідували. За попередніми висновками, припустима причина – необережне поводження з вогнем.     

Общество Пожежа
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