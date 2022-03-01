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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:19224

Тарас Савченко: «У Тростянець будуть доправлятися чергові вантажі, в тому числі – швидкі допомоги для евакуації поранених у лікарні Сум»

Вчора вечором у звільнений від окупантів Тростянець за дорученням голови Сумської ОВА була відправлена колона гуманітарного конвою.

Як повідомив перший заступник голови ОВА Тарас Савченко, в колону входило два вантажних авто із продуктами харчування, медикаментами першої необхідності, продуктами та речами для дітей. «Крім того, до колони були приєднані дві карети швидкої допомоги. Нас супроводжували бійці 117-ої бригади, за що ми їм вдячні. Ми побачили значні руйнування, десятки спаленої техніки – як цивільної, так і військової. У місті – повна відсутність будь-яких комунікацій. В тому числі й зв’язку. Проте навіть у такий складний час підрозділи ДСНС міста Тростянця зберігають свою працездатність. Навіть – боєздатність! На базі підрозділів ДСНС ми розвантажили гумдопомогу. Рятувальники надали адреси двох поранених, яких евакуювали в Суми. В Тростянці – ситуація жахлива! Замінована лікарня, тому нам не вдалося потрапити на її територію. Там працюють фахівці, військові. Весь медичний вантаж був залишений у приміщеннях, наданих ДСНС. Тож зранку буде організована роздача допомоги цивільним і передача медикаментів лікарям, які лишилися у місті і виконують свої обов’язки».

Ситуація по загальній кількості поранених чи загиблих – на вечір 26 березня була ще не відома. «Зі слів рятувальників, мешканців громади стало відомо, що окремих поранених транспортували на Полтавщину – як у саму Полтаву, так і в Гадяч. Деякі знаходяться в житлових приміщеннях – вдома чи у родичів. ДСНС поставлено завдання – з’ясувати адреси людей, потребуючих медичної допомоги. У місто будуть доправлятися чергові вантажі, в тому числі – швидкі допомоги. Таким чином ми будемо евакуйовувати поранених у місто Суми».

Общество
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