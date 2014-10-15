Cумські поліцейські затримали місцевих жителів з автоматами

Так, під час поверхневого огляду в 48-ми та 39-ти річних жителів обласного центру правоохоронці знайшли та вилучили автоматичну зброю.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за даними фактами.
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