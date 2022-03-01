На Лебединщині від осколкових поранень загинула жінка Артобстріл населених пунктів Лебединської ОТГ - розпочато досудове розслідування

а процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, військовослужбовці збройних сил російської федерації, застосовуючи засоби, які заборонені міжнародним правом, 25 березня 2022 року близько 14.00 години артобстріляли з реактивної системи залпового вогню «Град» с. Малий Вистороп Лебединської ОТГ Сумського району, в результаті чого від осколкових поранень у власному будинку загинула 77-річна місцева мешканка.

Проведення досудового розслідування доручено слідчим слідчого відділу Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.