Відзавтра у Сумах планують відновити рух тролейбусів Починаючи з 28 березня, у Сумах ТРОЛЕЙБУСИ ВІДНОВЛЮЮТЬ РОБОТУ в лінії (частково).

З понеділка пасажири матимуть змогу скористатися комунальним транспортом за тролейбусними маршрутами (*схеми деяких з них частково змінені):

- #15 та #15 А курсуватимуть у відповідності до схем маршрутів;

- #1: Автовокзал- вул. Харківська - пр. Лушпи - 12 мкрн;

- #5: 12 мкрн - вул. Героїв Крут - Залізничний вокзал - вул. Горького - Центральний ринок - вул. Харківська - 12 мкрн;

- #5 А: 12 мкрн - пр. Лушпи - вул. Харківська - Центральний ринок - вул. Горького - Залізничний вокзал - 12 мкрн;

- #7: 26-та школа - вул. Харківська - Центральний ринок - пр. Шевченка - вул. Леваневського - вул. Горького - Центральний ринок - Хіммістечко.

Початок роботи - з 7:00 до 17:00 (час може змінюватися в залежності від ситуації по місту).

Інтервал руху - від 30 до 60 хвилин в залежності від маршруту.

Автобуси задіяні у перевезенні людей по "зелених коридорах" та спецрейсах.

Зверніть увагу! На період військового стану ПРОЇЗД У КОМУНАЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ для усіх пасажирів БЕЗОПЛАТНИЙ.

КП Електроавтотранс