Маніпулятивні "вкиди" кремля: демонізація союзників України

У матеріалах псевдоопозиціонерів путінського режиму йдеться про начебто сепаратистські плани українських союзників щодо території нашої держави
Зокрема, ворог розповідає про небезпеку введення миротворчих місій на територію України, оскільки це начебто завершиться «розподілом території України» - відкатом територій до стану на 1939 рік
Серед країн, які начебто, як і росія, зазіхають на територіальну цілісність України, прокремлівські псевдоаналітики називають Угорщину, Румунію та навіть Польщу
Після фактичної поразки повномасштабного військового вторгнення в Україну та невдалих спроб з проведенням проросійських мітингів у Сербії, Болгарії, Вірменії, Сирії, ворог перейшов до безуспішної демонізації окремих країн.
Інформаційні вкиди такого штибу свідчать лише про те, що екосистема російської дезінформації та пропаганди продовжує зазнавати поразки!
Центр протидії дезінформації при РНБО України нагадує: росія продовжує поширювати маніпулятивні наративи про "русофобію світу"....
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