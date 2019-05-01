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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Вчера 10:291089

У Сумах частково відновлено рух приватного громадського транспорту

У Сумах сьогодні відновлено рух приватного громадського транспорту за деякими маршрутами.

За інформацією начальника відділу транспорту зв'язку та телекомунікацій послуг Сергія Яковенка, у суботу, 26 березня, частково працюють автобуси за маршрутами № 5, № 10, № 20, № 61.

Очікується, що з понеділка, 28 березня, приватного громадського транспорту на лініях стане більше.

Вартість проїзду та сама.

Общество Транспорт
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