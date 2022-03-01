Рашисти обстрілюють Суми та околиці забороненими боєприпасами, – Нацполіція Поліцейські Сумщини фіксують обстріли міст та сіл області військовими РФ.

Чим саме росіяни обстрілюють мирне населення – розповіли кореспондентам Суспільного у Нацполіції області.

Олег, начальник вибухотехнічного відділу Нацполіції Сумської області, говорить: військові Росії використовують потужні боєприпаси дальньої дії.

“Для того, аби в людей зберігати паніку, відчуття небезпеки постійне, відчуття остраху. Постійно бомблять території, зазвичай хаотично. Наприклад, передмістя Сум. Обстріли ведуться, головним чином, системами залпового вогню, але поодинокими пострілами. Точно фіксуємо постійні вибухи таких пострілів, як “Ураган”, “Град”, які неодноразово зафіксовані в передмісті Сум і, навіть, на території Сум”, – розповідає пан Олег.

Суми та околиці обстрілюють забороненими боєприпасами касетного типу. Одна ракета, наприклад, “Урагану”, містить десятки розривних елементів, які розкидаються на великій площі та розриваються самостійно.

“Є в тих же “Ураганах”, “Градах” та й “Смерчах” боєприпаси, які осколкову, осколково-фугасну дію мають і вибухають потужно. А є окремі, які касетний тип мають. І касетні боєприпаси заборонені міжнародними конвенціями. Касетні боєприпаси, які під час пострілу “Урагану” чи “Смерчу” розкидають навколо інші боєприпаси, так звані, суббоєприпаси, які при цьому також містять вражаючі елементи і вибухову небезпеку, вибухають на цілих площах”, – каже Олег, начальник вибухотехнічного відділу Нацполіції Сумської області.

За його словами, порожня ракета (на армійському слензі – “олівець”) втикається в землю. Таких зараз вже багато в полях навколо Сум. У самому місті сапери теж методично витягають з асфальту російські “олівці”.

“При цьому залп може накривати площі в десятки квадратних кілометрів. Фактично, через кожні 50-70 метрів. Залп осколково-фугасних боєприпасів практично не залишає живим нікого, хто перебуває на цій території. На даний час усі місця, де випадки вибухів зафіксовані або падіння боєприпасів, перевіряються, фіксуються. Щоб забезпечити кримінальним провадженням і доказовою базою, потім пред’явленням обвинувачень у міжнародних судах до сил і до влади країни-окупанта”, – говорить Олег.

Зараз йде робота над створенням карт мінних полів. За словами Олега, після закінчення війни про безпечні походи в ліс по гриби та ягоди можна забути на багато років. Робота з розмінування української землі може затягнутися на десятки років.