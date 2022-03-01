На Сумщині рашисти палять українські книжки Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує: "Окупаційні російські війська вилучають та знищують українську літературу та підручники історії".

В бібліотеках тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької, Чернігівської та Сумської областей почались вилучення української історичної та художньої літератури, яка не співпадає з постулатами кремлівської пропаганди.

Для цього залучено російські підрозділи «воєнної поліції». Наразі, окрім репресивних, вони виконують так звані «ідеологічні функції».

Найбільшу зацікавленість поліцаїв викликають книжки щодо історії українських Майданів, АТО/ООС, історії українських визвольних змагань. До «екстремістської» літератури відносять шкільні підручники історії України, наукову та популярну історичну літературу.

Окупанти мають цілий перелік заборонених до згадування імен. Серед них: Мазепа, Петлюра, Бандера, Шухевич, Чорновіл. В містах Кремінна, Рубіжне (Луганська область), Городня (Чернігівська область) відомі випадки вилучення книжки «Справа Василя Стуса» Вахтанга Кіпіані.

Знайдені книжки вилучаються, знищуються на місці або вивозяться у невідомому напрямку.

У Старобільську Луганської області російська окупаційна адміністрація проводить заходи з впровадження в обіг російських рублів для розрахунку в магазинах та на ринках.

Також путінські війська намагаються розставляти на місцях окупаційні адміністрації. Ведеться розшук патріотів та учасників АТО/ООС.

Місцевому населенню надано вказівку збирати документи, начебто з метою оформлення пенсійного забезпечення.