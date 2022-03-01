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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:38208

Путивльські поліцейські виявили наркотики у порушників комендантської години

Патрулюючи території міста, близько 20 години поліцейські помітили чоловіків, які пішки пересувалися по місту під час комендантської години.

Правоохоронці зупинили їх для перевірки наявності відповідних документів, але у останніх їх не виявилось.
 
До того ж, під час поверхневої перевірки поліцейські виявили у чоловіків два паперових згортки з подрібненою речовиною зеленого кольору зовні схожою на коноплю. Знайдене правоохоронці вилучили. Наразі вирішується правова кваліфікація дій правопорушників.
 
В свою чергу працівники поліції звертаються до громадян з проханням не порушувати встановлених обмежень. У комендантську годину залишайтесь вдома, не наражайте себе на небезпеку!
Поліція Сумщини
Право
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