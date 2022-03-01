Путивльські поліцейські виявили наркотики у порушників комендантської години Патрулюючи території міста, близько 20 години поліцейські помітили чоловіків, які пішки пересувалися по місту під час комендантської години.

Правоохоронці зупинили їх для перевірки наявності відповідних документів, але у останніх їх не виявилось.

До того ж, під час поверхневої перевірки поліцейські виявили у чоловіків два паперових згортки з подрібненою речовиною зеленого кольору зовні схожою на коноплю. Знайдене правоохоронці вилучили. Наразі вирішується правова кваліфікація дій правопорушників.

В свою чергу працівники поліції звертаються до громадян з проханням не порушувати встановлених обмежень. У комендантську годину залишайтесь вдома, не наражайте себе на небезпеку!

Поліція Сумщини