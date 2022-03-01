За минулу добу рятувальники двічі ліквідовували загоряння сухої рослинності (ВІДЕО) 23 березня о 12:12 до Служби порятунку надійшов виклик про загоряння сухостою в районі вул. 6-ї Гвардійської Дивізії у Шостці.

На гасіння було залучено відділення 7-ї державної пожежно-рятувальної частини. На момент прибуття вогнеборців полум’я охопило площу до 8 га. О 13:19 загоряння локалізували, а о 14:18, витративши на гасіння 4 т води повністю ліквідували.

Цього ж дня, о 16:03 відділення 5-ї державної пожежно-рятувальної частини залучалося до ліквідації загоряння по вул. Сумська, м. Лебедин. Вогонь охопив майже 0,4 га сухостою. За допомогою первинних засобів пожежогасіння о 17:01 вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу.

Шановні громадяни, рятувальники вкотре звертаються до вас і просять не випалювати суху рослинність, адже це може призвести до страшних наслідків і важких втрат!

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області