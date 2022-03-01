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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:56291

Німецький клуб прийняв більше сотні юних хокеїстів та хокеїсток з родинами з Сум

МСК «Сумчанка» розповідає про німецьких друзів, які допомагають сумчанам.

«Наші справжні друзі, які допомогли нам у складні часи.

І саме про таких неймовірних людей ми хочемо вам розповісти.

Ми запускаємо проєкт «Наші в Європі», щоб розповісти вам щоденники війни наших сумських й європейських хокеїстів! І кожного своя історія, яку вам варто почути!

Сьогоднішня історія про людину, яка допомагає нашій країні з того самого першого дня, коли всі українці прокинулись під звуки вибухів… Від початку війни підтримати й допомогати нашим хокеїстам запропонував наш товариш з Німеччини - Філіп Лебен, Волонтер, член правління «DTV Hannover eV», відповідальний за хокейну молодь у Німецькому клубі.

Він давнішній приятель головної тренерки МСК «Сумчанка» та Національної жіночої збірної - Світлани Макаєвої.

Філіп - допоміг юним сумським хокеїстам розміститись у Німеччині, поновити там тренування та навчання.

«До цього часу нам вдалося розмістити більше 100 людей, які проживають у сім'ях нашого клубу. Деякі живуть у власних квартирах, навіть будинках.  Можливості у розміщенні дітей «DTV Hannover eV» зараз закінчуються, але разом із «Хокейною асоціацією Нижньої Саксонії», ми почали зв’язуватись з іншими клубами Нижньої Саксонії й ми продовжили працювати», - розповів нам Філіп.

Також, він додав, що багато членів клубу допомагають піклуватися про українських дітей та їх родини у різних сферах:

«Ми надаємо допомогу юристів, лікарів, перекладачів тощо. Вже поновили навчання сім українських дітей. Ми намагаємося вирішити будь-яку проблему для «наших українців» та інтегрувати їх якнайкраще!».

Завдяки допомозі німецького клубу наші дівчата вже розпочали тренування на великому полі. Три хокеїстки поїдуть у західну Німеччину на турнір з нашою командою U16, ще троє зіграють у Бремені з U14.

«Я зв’язався зі Світланою відразу після початку війни… Спершу ми говорили про те, щоб знайти рішення для кількох хокеїсток 16-18 років, які мали б поїхали до нас без батьків. Я погодився дати їм дім у нашому клубі - й далі все закрутилось» - розповів наш друг Філіп.

Тепер у Німеччині у нас є наша справжня українська хокейна діаспора, яка знаходиться у безпеці, завдяки допомозі справжнім друзям!

Ми продовжуємо співпрацювати з «Хокейною асоціацією Нижньої Саксонії» й надалі продовжимо наш проєкт історій…».

МСК Сумчанка

Спорт
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