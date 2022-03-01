росія скоїла 148 злочинів проти журналістів та медіа в Україні протягом місяця війни П’ятеро журналістів убито під час виконання професійних обов'язків, семеро – поранено, один журналіст зник безвісти.

Відомо про щонайменше шість випадків захоплення журналістів росіянами в заручники й жорстокого поводження з ними.

Окупанти обстріляли 10 телевеж, які є цивільними об’єктами, що спричинило повне або тимчасове зникнення телевізійного та радіомовлення у восьми регіонах України. Окрім того, щонайменше 70 регіональних медіа змушені були припинити роботу внаслідок погроз із боку російських окупантів, захоплення ними редакцій, неможливості працювати в умовах тимчасової окупації, відсутності можливостей до друку та розповсюдження тощо.

Інститут масової інформації