Загибель мирного жителя внаслідок артобстрілу житлового мікрорайону м. Охтирка - розпочато досудове розслідування За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

а даними слідства, 24 березня 2022 року близько 00.28 год збройні сили Російської Федерації, застосовуючи засоби ведення війни, які заборонені міжнародним правом, здійснили авіаційне бомбардування житлового мікрорайону в м.Охтирка на Сумщині. Зруйновано та пошкоджено не менше 15 житлових багатоповерхових та приватних будинків, об'єктів цивільної інфрастуктури, лінії електромеж. За попередніми даними згинув один цивільний чоловік.

Проведення досудового розслідування доручено СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області. Процесуальне керівництво у провадженні здійснюється прокурорами Охтирської окружної прокуратури.

Прокуратура Сумщини