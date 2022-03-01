В Шосткинському районі ліквідовано масштабне загоряння (ВІДЕО) 23 березня о 11:26, до Служби порятунку 101, надійшло повідомлення про загоряння по вул. Польова в м. Дружба, Шосткинського району.

Про пожежу повідомила власниця, яка побачила дим та полум’я з – під сараю. На місце події було направлено чергові караули 9 – ї державної пожежно – рятувальної частини та 33 – го державного пожежно – рятувального посту.

По прибуттю було встановлено, що ще до прибуття пожежно – рятувальних підрозділів місцеві мешканці намагались самостійно приборкати загоряння, але через те що споруди були повністю дерев’яні вогонь охопив покрівлю та перекриття житлового будинку на площі до 100 кв. м, стіни на площі до 50 кв. м, а також стіни на покрівлю літньої кухні та сараю. Для безперебійної подачі води пожежні автоцистерни довелось до заправляти від пожежного гідранта, який був розташований на відстані 2 км від осередку горіння.

О 13:12 загоряння локалізували, а о 15:40 – витративши на гасіння майже 15 тонн води, повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 3 одиниці спе ціальної техніки та 13 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області.