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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:42

У Сумах поліцейські виявили незаконну зброю

Учора, о 22 годині на спеціальну лінію «102» надійшло повідомлення від мешканки обласного центру про стрілянину. На місце одразу була направлена слідчо-оперативна група поліції.

Приїхавши на місце, поліцейські Сумського районного управління поліції виявили двох чоловіків 35-ти та 36-ти років, які вживали алкогольні напої. Як виявилось, останній, здійснював постріли з автомату АК – 74. 
 
В ході огляду виявлено та вилучено автомат АК – 74, 9 магазинів до автоматів АК з набоями в загальній кількості 328 штук, калібром 5,45 міліметрів, штик-ніж, пістолет ПМ, 2 магазини до пістолету з набоями 15 штук діаметром 9 міліметрів, 2 гільзи набоїв 5,45 міліметрів, ключі з брелоками у кількості 20 зв`язок.
 
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Слідство триває.
Право Зброя
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