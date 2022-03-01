У Сумах поліцейські виявили незаконну зброю

Приїхавши на місце, поліцейські Сумського районного управління поліції виявили двох чоловіків 35-ти та 36-ти років, які вживали алкогольні напої. Як виявилось, останній, здійснював постріли з автомату АК – 74.
В ході огляду виявлено та вилучено автомат АК – 74, 9 магазинів до автоматів АК з набоями в загальній кількості 328 штук, калібром 5,45 міліметрів, штик-ніж, пістолет ПМ, 2 магазини до пістолету з набоями 15 штук діаметром 9 міліметрів, 2 гільзи набоїв 5,45 міліметрів, ключі з брелоками у кількості 20 зв`язок.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Слідство триває.