Правоохоронці Сумщини вкотре виявляють продаж алкоголю на території області

Правоохоронці разом з теробороною виявили точку збуту алкогольної продукції у мешканки обласного центру....
Від початку введення по всій території України воєнного стану заклади освіти були вимушені піти на вимушені канікули....
РНБО спростовує фейки: воєнний стан не звільняє громадян від плати за комуналку, однак пеня і штрафи не нараховуються....
Президент Володимир Зеленський у відеозвернення до українців у зв’язку з початком Росією війни оголосив про введення воєнного стану....
Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Сумской области во взаимодействии с Главным управлением Государственной фискальной службы области под процессуальным руководством...