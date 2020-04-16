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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:28133

Правоохоронці Сумщини вкотре виявляють продаж алкоголю на території області

Уведення повного табу на алкоголь під час війни — це виправданий захід, оскільки країні потрібні сильні, мужні громадяни з гострим розумом і тверезою свідомістю.

Вчора в Сумах поліцейські виявили магазин, який здійснював продаж алкогольної продукції. 
У власників магазину вилучили понад 70 літрів вина, 20 літрів настоянки та майже 50 літрів портвейну. 
Поліцейські попереджають всіх, хто прагне у важкий для країни час збагатитися на продажу алкоголю!  Поліція діятиме жорстко та принципово, відповідно до умов воєнного часу.
Право Алкоголь Воєнний стан
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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