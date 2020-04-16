Правоохоронці Сумщини вкотре виявляють продаж алкоголю на території області Уведення повного табу на алкоголь під час війни — це виправданий захід, оскільки країні потрібні сильні, мужні громадяни з гострим розумом і тверезою свідомістю.

Вчора в Сумах поліцейські виявили магазин, який здійснював продаж алкогольної продукції. У власників магазину вилучили понад 70 літрів вина, 20 літрів настоянки та майже 50 літрів портвейну. Поліцейські попереджають всіх, хто прагне у важкий для країни час збагатитися на продажу алкоголю! Поліція діятиме жорстко та принципово, відповідно до умов воєнного часу.