Омбудсменка Людмила Денісова – про злочини окупантів на Сумщині Рашистські війська продовжують вчиняти військові злочини, перетворюючи цивільне населення українських міст на заручників, – повідомляє Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

У захопленому Тростянці Сумської області жінки народжують дітей просто вдома, бо нема ніякої можливості дістатися до лікарні. Крім того, лікарня неодноразово була обстріляна. Окупанти викрали останній автомобіль екстреної медичної допомоги і просто фізично неможливо надавати меддопомогу людям, які не можуть дістатися лікарні самостійно.

⚡️Пожежу, яка спалахнула вночі у Тростянці, неможливо загасити. Окупанти не дають пожежникам дістатися до місця горіння і загасити його.

⚡️Триває терор по селах Краснопільської громади на Сумщині. Окупанти ходять по хатах, забирають мобільні телефони, речі та харчі, займають школи, будинки, виганяють людей просто на вулицю. Загарбники змушують людей пішки йти до Росії, але місцеві відмовляють під загрозою розправи.

‼️Такі дії кваліфікуються як воєнні злочини, спрямовані проти цивільного населення, є злочинами проти людяності і підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

‼️Терор мирних жителів - це військовий злочин, визначений Статутом Міжнародного військового трибуналу та Римським статутом Міжнародного кримінального суду, та є порушенням норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни