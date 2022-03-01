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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:39127

У Шостці рятувальники допомогли літній жінці (ВІДЕО)

22 березня о 08:55 відділення 7-ї державної пожежно-рятувальної частини залучалося для надання допомоги в 9-ти поверховому житловому будинку по вул. Некрасова у м. Шостка.

За попередніми даними, перехожі побачили у вікні другого поверху літню жінку, яка благала про допомогу. По прибутті на місце виклику через сусідів рятувальникам вдалося зв’язатися з громадянкою, яка наглядає за 89-річною жінкою. Вона знаходилася неподалік і на своєму авто терміново приїхала та відчинила двері до квартири.

Господарка помешкання, яка потребувала кваліфікованої допомоги, знаходилася на кухні. На місце були викликані медпрацівники. Рятувальники на гнучких ношах перенесли літню жінку до карети «швидкої», яка доправила її до лікарні.

Головне управління ДСНС України у Сумській області

Общество
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