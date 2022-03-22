У Сумах рятувальники провели онлайн урок безпеки в умовах воєнного часу На території Сумської міської територіальної громади відновлено онлайн навчання для школярів, а тому рятувальники активно проводять роз’яснювальну роботу з протимінної діяльності.

Так, 21 березня, працівники ДСНС провели роз’яснювальну роботу з учнями шостого класу Сумської школи № 10. Під час бесід підростаючому поколінню розповіли про дії при сигналі «Повітряна тривога». Наголосили, що потрібно триматись біля батьків та ні в якому разі від них не відходити та намагатись сховатись самостійно, також дітям нагадали, що найбільший ворог в цьому випадку – це паніка.

Як виявилось, дітям цікаво було розібратись і в технічній роботі оповіщувачів сигналу «Увага всім!» та чому необхідно вимикати світло вночі за сигналом повітряної тривоги.

Окремою темою для бесіди стали вибухонебезпечні предмети та дії в разі їх виникнення. Фахівці Служби порятунку наголосили, що такі предмети в умовах воєнного часу часто можуть виглядати як «безпечні речі», а тому не можна ні в якому разі нічого підіймати з землі, а якщо все ж таки натрапили на подібний предмет негайно відійти на безпечну відстань та повідомити дорослих.

Схожий захід було проведено і 22 березня для учнів 3 – го класу Сумської ЗОШ № 13.

Ми пояснюємо ці питання і знаємо, що скоро ці знання залишаться в теорії, бо перемога вже близько!

Головне управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області