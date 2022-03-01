На Роменщині поліцейські викрили ще одного мародера У поліції вже відкрили відносно чоловіка кримінальне провадження та розпочали слідчі дії.

До поліцейських від старости одного із сіл Роменського району надійшло повідомлення про те, що один із місцевих мешканців села ймовірно скоїв крадіжку.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Так, під час перевірки правоохоронці виявили вдома у 35-річного чоловіка різну побутову техніку, яку він дійсно викрав з будинку односельчанина, родина якого тимчасово виїхала з села.

Викрадене співробітники поліції вилучили, а за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Поліція Сумщини