Обережно! Небезпечні вакансії від окупантів Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігає про появу небезпечних вакансій на українських сайтах з пошуку роботи.

З 19 березня зафіксовано стрімкий зріст пропозицій для далекобійників, також встановлено зв'язок рекрутингу українців для здійснення військових наказів рф, повідомляє Центр протидії дезінформації.

Оскільки росіяни мають проблеми з перевезенням небезпечних вантажів в Україні, погано знають її місцевість та при цьому планують подальше просування, вони вирішили залучати для перевезень українців. Після згоди на вакансію, можливе потрапляння у заручники та примус до виконання злочинів.

Ознаки небезпечних вакансій:

Робота на лінії рф – Україна; в Білорусі; на лінії Білорусь – Україна; робота в Грузії, Вірменії та на ТОТ.

Вимоги:

- Досвід роботи на цистернах/бензовозах (для постачання пального військам рф).

- Досвід роботи на рефрижераторах (імовірно для перевезення тіл загиблих).

- Знання доріг у певних областях України.