Обережно! Небезпечні вакансії від окупантів

З 19 березня зафіксовано стрімкий зріст пропозицій для далекобійників, також встановлено зв'язок рекрутингу українців для здійснення військових наказів рф, повідомляє Центр протидії дезінформації.
Оскільки росіяни мають проблеми з перевезенням небезпечних вантажів в Україні, погано знають її місцевість та при цьому планують подальше просування, вони вирішили залучати для перевезень українців. Після згоди на вакансію, можливе потрапляння у заручники та примус до виконання злочинів.
Ознаки небезпечних вакансій:
Робота на лінії рф – Україна; в Білорусі; на лінії Білорусь – Україна; робота в Грузії, Вірменії та на ТОТ.
Вимоги:
- Досвід роботи на цистернах/бензовозах (для постачання пального військам рф).
- Досвід роботи на рефрижераторах (імовірно для перевезення тіл загиблих).
- Знання доріг у певних областях України.
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