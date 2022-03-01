У Харкові від рашистської ракети загинув 96-річний в'язень нацистських концтаборів родом з-під Сум 96-річний українець Борис Романченко, який пройшов через кілька нацистських таборів, загинув 18 березня під час потрапляння снаряда до багатоповерхового будинку, де він жив.

Про це повідомив фонд меморіалів Бухенвальд та Дора-Міттельбау.

Романченко народився у селі Бондарі під Сумами у 1926 році. У 1942 році, коли регіон був окупований німецькими військами, його вивезли до Німеччини. 1943 року після спроби втечі його відправили до Бухенвальда. Також він був в'язнем концтаборів Міттельбау та Берген-Бельзен та працював на збиранні ракет на полігоні в Пенемюнді.

Борис Романченко інтенсивно працював над пам'яттю про нацистські злочини та був віце-президентом Міжнародного комітету Бухенвальд-Дора.

У 2018 році влада Харкова називала Романченка одним із 16 в'язнів нацистських таборів, які проживають у регіоні.