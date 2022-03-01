У Харкові від рашистської ракети загинув 96-річний в'язень нацистських концтаборів родом з-під Сум

Про це повідомив фонд меморіалів Бухенвальд та Дора-Міттельбау.
Романченко народився у селі Бондарі під Сумами у 1926 році. У 1942 році, коли регіон був окупований німецькими військами, його вивезли до Німеччини. 1943 року після спроби втечі його відправили до Бухенвальда. Також він був в'язнем концтаборів Міттельбау та Берген-Бельзен та працював на збиранні ракет на полігоні в Пенемюнді.
Борис Романченко інтенсивно працював над пам'яттю про нацистські злочини та був віце-президентом Міжнародного комітету Бухенвальд-Дора.
У 2018 році влада Харкова називала Романченка одним із 16 в'язнів нацистських таборів, які проживають у регіоні.