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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 18:49373

Фейки та маніпулятивні наративи: чим росія намагається виправдати військові злочини проти України

Центр протидії дезінформації при РНБО України нагадує: росія продовжує поширювати маніпулятивні наративи про "русофобію світу".

Таким чином злочиннці намагаються виправдати вчинені злочини проти людства в Україні.

- Націю рф намагаються знищити через російську мову, але росія вбиває українців під приводом "захисту російськомовного населення"

- росії насаджують англосаксонський світ, аби розірвати рф на шматки, але росія вводить війська на території інших країн і примусово схиляє окуповане населення до ідеології "руського міра"

- Світ ненавидить росію, але купує у рф енергоресурси, насправді - світ масово відмовляється від російської нафти та газу, контрактуючи енергоносії в інших державах

У росії достатньо потужності, щоб поставити на місце всіх недругів рф, натомість, росія стає світовим вигнанцем, стрімко прямує до дефолту, а окупанти рф деморалізовані та відмовляються воювати проти України

- росія воює не з Україною, а зі США. Але на території України немає жодного військовослужбовця США. У рф не можуть змиритися, що "друга армія світу" програє ЗСУ.

Джерело: Центр протидії дезінформації

Общество Маніпулятивні наративи Фейки
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