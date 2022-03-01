"Намагались відрізати палець, потім відламали" – про знущання військових РФ на Сумщині У Сумській лікарні мешканець села Боромля Ігор лікується п’ятий день. Говорить, його російські військові катували, схопивши біля власного будинку.

"Я вийшов на вулицю і мене там забрали. Десь годину били. Зламали щелепу. В голову разів десять вдарили. Голова уся побита була. Це все вже зійшло. Вони ж мені палець намагались відрізати, потім відламали", – розповідає Ігор.

З десяток окупантів, говорить, били ногами просто так, а потім забрали цінні речі. "Вони неадекватні. У телефоні почали шукати, до прізвищ – питати хто це? Десь годину. Потім все з карманів позабирали, в мене кільце на руці було забрали, ланцюжок з хрестом, ну і гроші забрали. Уроди, і все".

У чоловіка був продуктовий магазин у селі, тепер від нього нічого не залишилось. Російські військові вкрали близько 2,5 тисяч доларів. Після катувань Ігоря відпустили. До лікарні він зміг виїхати тільки через три дні, коли організували "гуманітарний коридор", пише Суспільне.

За словами лікаря Михайла Корольова, хворий поступив до медзакладу з травмами щелеп та кінцівок середньої тяжкості.

"Десь місяць він ще буде лікуватися в цілому. Досить серйозні травми, зараз перші дні в стадії лікування", – говорить лікар.

У цій же лікарні у реанімації жінка, яка разом з чоловіком їхали з Боромлі до Сум, аби придбати хліб і розвезти його по селу. Її чоловік загинув.

"Вона поступила з множинними ураженнями правої кінцівки, лівої кінцівки, з множинними вогнепальними ураженнями і з важким травматичним шоком. На теперішній час стан її покращився. Відмічається позитивна динаміка, вона при тямі, адекватна. Показники пульсу артеріального дихання стабільні", – розповів завідуючий відділенням анестезіології Сергій Бережний.

Через такі дії російських військових в Охтирській прокуратурі відкрили кримінальні провадження за фактами порушення законів і звичаїв війни. Загалом у відомстві задокументували близько 120 таких злочинів на Сумщині. Максимальне покарання передбачене цією статтею карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі.