на Сумщині рятувальники чотири рази ліквідовували загоряння сухої рослинності (ВІДЕО) 20 березня рятувальники чотири рази ліквідовували загоряння сухої рослинності, які виникали в м. Шостка, смт. Вороніж та с. Собичеве, Шосткинського району, а також в с. Нечаївка Буринської ОТГ.

Вогнем пройдено територію площею майже 12 га. До ліквідації наслідків було залучено 12 чоловік особового складу, та витрачено 12 тонн води. У всіх випадках причиною пожеж стала необережність поводження з вогнем невстановлених осіб.

Шановні громадяни, рятувальники звертаються до вас, і простять бути обачними: ні в якому разі і не при яких обставинах не випалювати траву, стерню тощо. Зараз не легких час для всіх нас та нашої України! Тому закликаємо вас не випалювати суху рослинність та не допомагати цим ворогу!