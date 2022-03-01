Внаслідок обстрілу хімпрому поранено одного працівника Станом на 07:30 у м. Суми на території ПАТ «Сумихімпром» проведено роботи по накладанню бандажу на пошкоджений трубопровід.

Підрозділи ДСНС продовжують роботи по осадженню аміачної хмари. Внаслідок події 1 особа травмована (працівник підприємства). Аварійну ситуацію локалізовано. ДСНС